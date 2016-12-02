Санкт-Петербург, 3 декабря, 2016, 00:13 — ИА Регнум. После торжественного открытия Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, на котором присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, новая платная автомагистраль оказалась снова закрыта. Об этом сегодня, 3 декабря сообщают санкт-петербургские водители.

ИА REGNUM Закрытый открытый сегодня президентом РФ участок ЗСД (въезд со стороны Обводного канала)

Сервис «Яндекс.Пробки» также сообщает, что движение по ЗСД полностью перекрыто. Уточняется, что рабочее движение по ЗСД будет открыто только 4 декабря.

Многие автолюбители Санкт-Петербурга хотели опробовать новую автомагистраль, но не смогли этого сделать, так как наткнулись на заграждения. Движение по ЗСД полностью перекрыто.

По данным санкт-петербургских СМИ, компания-оператор трассы ООО «Магистраль Северной столицы» не смогла вовремя демонтировать бетонные заграждения, которые отгораживали строящийся участок трассы от уже готовых отрезков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин торжественно открыл ЗСД в Санкт-Петербурге. «Красивый, масштабный, современный проект», — оценил президент новую трассу.

ЗСД начал строиться в 2005 году и стал самым крупным в мире проектом в области дорожного строительства, реализуемым на принципах государственно-частного партнерства.