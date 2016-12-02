Минск, 3 декабря, 2016, 00:12 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко и белорусские офицеры

«Вся эта история изначально провокационна и высосана из пальца», — заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Малишевский, оценивая опубликованную 2 декабря переписку министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Андрея Равкова с оппозиционером Николаем Статкевичем.

В переписке Статкевич, выступающий от имени объединившихся в «Совет БНК» группы граждан, ссылается на некий «закрытый опрос», якобы проведённый среди офицеров Минобороны Белоруссии и по итогам которого «70−80% хотели бы не формального, а фактического объединения России и Белоруссии». Равков опроверг факт проведения такого опроса, отметив: «Подобные опросы противоречат национальным интересам страны и никогда в Вооружённых силах не проводились».Малишевский, оценивая повод переписки, отметил: «Во-первых, словосочетание «закрытый опрос среди офицерского состава Вооруженных сил Республики Беларусь» уже само по себе нонсенс. Это же армия. Какие «закрытые опросы», да еще среди офицеров? Кто их в РБ в состоянии провести грамотно? Даже если бы чудом нашлись спецы, кто бы им позволил? Зачем? Тот ,"кому следует», у нас давно всё обо всём и так знает».

«Проблема тут в другом: с офицерами и кадрами Лукашенко работают сегодня многие близкие соратники того же Статкевича — по парамилитарному и прозападному «Беларускаму згуртаванню вайскоўцаў» (в начале 90-х Статкевич возглавлял «Белорусское объединение военных», — прим. ИА REGNUM ) — и в структурах Минобороны, и в структурах при президенте, — обратил внимание эксперт. — Именно у этих хлопцев сегодня имеется прекрасная возможность заниматься тем, что они именуют «закрытыми опросами». Хотя с точки зрения социологии это фактически фокус-группы, проводимые в небольших коллективах, члены которых в погонах зависят от них (по учебе, службе и так далее). Причем зачастую эти люди являются единомышленниками тех, кто их как бы опрашивает — иначе вопрос даже не был бы озвучен, а так «свои же хлопцы».

«Всерьёз цифры таких «исследований» воспринимать не стоит. Особенно, если из них следует, что «Россия вот-вот присоединит Белоруссию», «пророссийские симпатии растут катастрофически» и т.п. «Свядомыя хлопцы» в силовых и госструктурах Белоруссии и так говорят в основном лишь об этом», — добавил Малишевский.

В качестве примера он сослался на результаты знаменитых опросов доктора Альфреда Кинси, ставших в своё время катализатором «сексуальной революции» на Западе: «Кинси с цифрами таких же «закрытых опросов» в руках сообщил, что чуть ли не 80% представителей западного сообщества озабоченны сексуальными извращениями. Только Кинси не сообщил, вернее, умолчал, об одном. А именно о том, что свой опрос он проводил не среди нормальных людей, а только среди очень интересных и близких ему по духу извращенцев, педофилов, заключенных тюрем, пациентов психиатрических лечебниц и подобной публики».

«Так что во всей этой истории, на мой взгляд, министерству обороны просто не стоит поддаваться на дешевые провокации русскоязычных и белорусскоязычных говорунов и рекламировать их среди подчиненных, как нечто достойное внимания», — резюмировал эксперт.

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