Гродно, Белоруссия, 3 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум.

На историческом факультете Гродненского государственного университета им. Я. Купалы 2 декабря в рамках Гражданской инициативы «Союз» состоялась встреча студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава факультета с белорусскими учеными и литераторами. Центральным событием мероприятия стало выступление известного белорусского писателя, киносценариста и телеведущего Вячеслава Бондаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выступление Вячеслава Бондаренко на историческом факультете Гродненского государственного университета

Вячеслав Бондаренко рассказал гродненцам о своей журналистской и писательской деятельности, работе над сценариями и практике исторической реконструкции. Многие из присутствующих узнали, что знаменитый телесериал «Ликвидация» с Владимиром Машковым и другими отечественными кинозвёздами снят именно по произведению приехавшего из Минска гостя.

Он также рассказал о своих новых книгах, вышедших в известной серии «Жизнь замечательных людей», посвящённых классикам русской поэзии и военначальникам, одному из основателей Белой гвардии Лавру Корнилову и героям Первой мировой войны, родившимся на белорусской земле. Основное время выступления Вячеслав Васильевич уделил малоизвестной, но интереснейшей тематике, напрямую затрагивающей историю города Гродно и Гродненщины.

«О долге перед Родиной русской армии» Бондаренко рассказывал долго и с интересными историческими фактами, захватив внимание аудитории. Основное внимание он уделил личностям забытых героев Западной Белоруссии. Среди них — уроженец Гродненщины, генерал от инфантерии Платон Алексеевич Лечицкий, сыгравший ключевую роль в разработке знаменитого Брусиловского прорыва. Среди прочих знаменитых уроженцев Гродненщины — генерал Николай Александрович Бржозовский, командовавший легендарной обороной крепости Осовец, в ходе которой, по одной из версий, родилось знаменитое выражение «Русские не сдаются!».

«Атака мертвецов» — ещё одно знаменитое выражение, появившееся благодаря беспримерному подвигу защитников Осовца: 24 июля (6 августа) 1915 года, после газовой атаки осаждавших крепость германских войск, оставшиеся в живых солдаты Русский императорской армии контратаковали врага. Среди командиров и рядовых были и уроженцы Белоруссии, о которых власти постсоветской республики вспоминать не любят, отдавая предпочтение другим, сомнительным персонажам.

После 1945 года крепость Осовец будет подарена Польше, правительство которой признает послевоенные границы СССР, в том числе Западную Белоруссию в составе БССР и Западную Украину в составе УССР. Бондаренко сообщил интересный факт: знаменитую контратаку защитников Осовца возглавили два уроженца нынешней Белоруссии — подпоручики Владимир Котлинский и Владислав Стржеминский. Первый родом с Игуменщины, однако семья почти сразу же после его рождения переехала на Псковщину и поэтому его считают псковичом. Второй герой и Георгиевский кавалер, также родившийся на Минщине, выжил во время «Атаки мертвецов» и сумел, даже потеряв руку и ногу, стать впоследствии известным художником, классиком русского, польского и белорусского авангардизма. Именно о нём снял свой последний фильм «Powidoki» классик польского кино Анджей Вайда. В сентябре этого года этот фильм, в котором в главной роли снялся известный киноактёр Богуслав Линда, был выдвинут на «Оскар».

По мнению Бондаренко, «стоит воспитывать детей со школы на примерах патриотизма» и таких примеров в белорусской истории предостаточно, потребности в сочинительстве мифов нет. Его выступление вызвало шквал вопросов, и на все из них он ответил, получив приглашение ещё раз почтить вниманием Гродненский госуниверситет. Свою благодарность Вячеславу Бондаренко выказали студенты и ведущие историки Гродненщины — профессора Валерий Черепица и Александр Нечухрин, доцент Виктор Линкевич и другие.

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