Калининград, 2 декабря, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Врио калининградского губернатора Антон Алиханов должен опасаться не чёрного списка со стороны Администрации президента РФ, а отсутствия доверия со стороны калининградских избирателей. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 2 декабря, политический консультант, бывший заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко, комментируя инициативу Администрации президента РФ о составлении списка регионов, где надо сменить губернаторов.

Gov39.ru Алиханов в студии «Вести-24». «Хорошо выглядеть в СМИ — это только начало»

«Очередная смена губернатора вряд ли коснётся Калининградской области, потому что изменения личностей глав региона прошли в достаточно недалёкой перспективе и несколько раз, — сказал Ромашко (напомним, в августе Николая Цуканова на посту губернатора сменил экс-начальник УФСБ Евгений Зиничев, которого через два месяца сменил 30-летний чиновник Антон Алиханов — ИА REGNUM). — Тем более кандидатуру нашего молодого врио Алиханова лично согласовывал Путин и говорил, что рассчитывает на то, что Алиханов будет работать «эффективно, с полной отдачей…»

Вместе с тем, по мнению собеседника ИА REGNUM, последние социсследования в регионе показывают, что имеющиеся в активе Антона Алиханова три параметра — молодость, амбициозность и красноречие — могут стать как плюсами, так и минусами.

«Я ничуть не сомневаюсь, что он изберётся (выборы состоятся в сентябре 2017 года. — ИА REGNUM ), но получит ли он кредит доверия от калининградских избирателей? Поверит ли народ, что жизнь с этим губернатором станет лучше? И это главный вопрос избирательной кампании для Алиханова», — считает эксперт.

«Молодость, — продолжил Ромашко, — это, с одной стороны, плюс, значит, у человека есть энергетика, но с другой стороны — это неопытность, что является серьёзным недостатком. Так же с амбициозностью — в позитивном смысле это означает, что человек стремится к достижению результата, но весь вопрос — какого? Пойдёт ли речь только о том, чтобы прославиться и «войти в историю», или же реально улучшить жизнь в регионе? Что же касается третьего пункта — хорошо говорить и, как следствие, хорошо выглядеть в СМИ — то это только начало. Когда дело дойдёт до поступков, до дел, то может оказаться, что, кроме красивых слов, ничего и нет».

Политолог акцентировал внимание на главной проблеме Калининградской области, решение которой ждут от Алиханова жители региона.

«Социология показывает то, чего в Калининградской области давно не было. Проблема, которая вышла на первое место, — нехватка рабочих мест внутри региона», — пояснил Ромашко.

По его словам, в настоящее время непосредственно в Калининграде сосредоточено примерно на 150−200 тысяч человек больше, чем прописано. «Всего же в регионе проживает меньше миллиона, — продолжил эксперт. — Это значит, что лишь в Калининграде, как в областном центре, есть концентрация рабочих мест. И люди, будучи прописанными в небольших городах, посёлках и деревеньках, едут в Калининград зарабатывать деньги. Почему у нас такие пробки в центре — ровно по этой причине».

«На сегодня в регионе сделали два таких центра — Калининград и Гусев, которые, как пылесосы, всасывают людей с периферии. А в других местах — словно выжженная земля. Люди оттуда бегут, потому что работать негде. Поэтому создание рабочих мест там, где эти люди живут семьями, где они прописаны — в Советске, Черняховске, Гвардейске и других городах — должно стать первоочередной задачей врио губернатора», — подытожил Анатолий Ромашко.

Напомним, сегодня ИА REGNUM сообщило о том, что Управление внутренней политики АП РФ вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время — «не раньше, чем через месяц, не позже, чем через два месяца» — представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».