Москва, 2 декабря, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Японии Фумио Кисиде послание для главы японского правительства Синдзо Абэ, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря японского МИД Масато Отака.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Фумио Кисиды

Встреча Владимира Путина с Фумио Кисидой проходила в Санкт-Петербурге. В ходе встречи президент России передал ответное послание для премьера-министра Японии Синдзо Абэ.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в ходе встречи с Путиным в Санкт-Петербурге выразил надежду на благополучное завершение подготовительного этапа предстоящего визита главы российского государства в Японию, чтобы визит стал результативным с экономической и политической точек зрения.

Японский дипломат сообщил, что Владимир Путин и глава МИД Японии Фумио Кисида обсуждали проблемы заключения мирного договора между двумя странами, но о подробностях этой беседы ничего не рассказал.