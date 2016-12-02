Стокгольм, 2 декабря, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Бюджет вооруженных сил Швеции должен быть увеличен для того, чтобы в конечном итоге страна могла реагировать на новые угрозы и была способна противостоять различным формам нападения. Кроме того, для повышения обороноспособности страны надо развивать сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО. Как сообщает сегодня, 2 декабря, Sverigesradio, такие выводы содержатся в новом исследовании, подготовленным военным командованием королевства.

Eoghan OLionnain Оркестр шведской армии

По оценке военных, в случае какого-либо конфликта в регионе Балтийского моря, Швеция неизбежно окажется втянута в него. Поэтому для собственной защиты королевству стоит развивать сотрудничество с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, даже несмотря на то, что следующим президентом станет Дональд Трамп. Возможности сотрудничества с Россией выглядят еще более неопределенно, делают вывод авторы исследования.

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В долгосрочной перспективе — в 2020−2015 годах — Швеция будет сталкиваться с еще более сложными угрозами. Помимо современного высокоточного оружия опасность представляют также кибер-атаки и информационные кампании, способные негативно повлиять на шведское общество. Все эти обстоятельства требуют модернизации системы обороны, уверены авторы исследования.

По оценкам экспертов вооруженных сил Швеции, военные возможности России продолжат расти, тогда как оборонный потенциал королевства после 2020 года начнет сокращаться.

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Напомним, Швеция формально не входит в Североатлантический альянс, но является его партнером и активно развивает сотрудничество. Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года шведский Риксдаг ратифицировал соглашение о поддержке принимающей стороны (Host Nation Support Agreement). С 1 июля НАТО может размещать войска на территории Швеции в мирное время, а также альянс будет помогать в кризисных ситуациях или в войне.

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Отметим также, что на фоне роста «российской угрозы» в 2015 году правительство Швеции одобрило увеличение оборонного бюджета. В период с 2016 по 2020 год военным должно быть выделено дополнительно 10.2 млрд шведских крон ($1.1 млрд), что впрочем на 8 млрд шведских крон меньше, нежели просило командование ВС.