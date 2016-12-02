Саранск, 2 декабря, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Мордовию с рабочим визитом посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Программе визита — посещение завода «Биохимик», Мордовской республиканской клинической больницы, регионального сосудистого центра, перинатального центра, детской поликлиники № 3 на Светотехстрое, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Вероника Скворцова в ходе визита в Региональный сосудистый центр в Саранске

Первым медицинским учреждением, которое посетила Вероника Скворцова в рамках своего рабочего визита в Мордовию, стал Региональный сосудистый центр на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница №4».

В Региональный сосудистый центр поступают пациенты из прикрепленных к нему муниципальных районов: Кочкуровского, Лямбирского, Старошайговского, Ромодановского, Ичалковского, Большеигнатовского, пациенты, проживающие в Саранске, а также пациенты из всех районов республики, нуждающиеся в проведении сложных операций при остром нарушении мозгового кровообращения и остром коронарном синдроме. «Реализация сосудистой программы уже дала прекрасные результаты по снижению смертности от болезней кровообращения. С 2011 года смертность от этих болезней в республике уменьшилась на 45%», — подчеркнул глава Мордовии Владимир Волков.

Вероника Скворцова осмотрела работу центра, пообщалась с медицинским персоналом и пациентами. Министру показали высокотехнологичное оснащение медицинского учреждения, рассказали об используемых методиках лечения. На момент посещения делегацией Минздрава сосудистого центра врачи лечебного учреждения проводили сложную операцию по удалению внутричерепной гематомы у пациентки, поступившей из первичного сосудистого отделения.

Министр здравоохранения высоко оценила работу медиков и сосудистого центра в целом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе визита на завод «Биохимик» в Саранске Вероника Скворцова присутствовала при подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Мордовии, заводом «Биохимик» и Мордовским госуниверситетом по созданию фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики».