Берген, Норвегия, 2 декабря, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Ворота нацистского концлагеря Дахау с о знаменитой надписью «Труд делает свободным» («Arbeit macht frei»), украденные в 2014 году, найдены полицией в норвежском городе Берген, сообщает агентство AFP.

Pixabay.com Ворота концлагеря

По информации агентства, полиция воспользовалась анонимным сообщением и конфисковала кованые ворота концлагеря. Кто подозревается в совершении кражи, агентство не сообщает.

Представитель норвежской полиции сообщил журналистам, что ворота будут переданы германским властям.

Напомним, кованые ворота концлагеря Дахау высотой 1,95 метра и шириной 0,95 метра были похищены 2 ноября 2014 года. С тех пор об их судьбе было ничего не известно, хотя за информацию об их местонахождении власти обещали премию в €10 тыс.

В 2015 году в Дахау установили новую копию ворот. Руководство фонда «Баварские мемориалы» пощло навстречу просьбе бывших узников концлагеря.