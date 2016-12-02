Саранск, 2 декабря, 2016, 21:13 — ИА Регнум. В Саранске планируется создание фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики». По словам главы Мордовии Владимира Волкова, центр будет решать задачи импортозамещения, независимости от зарубежных производителей лекарств, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Подписание соглашения о сотрудничестве

Председатель правительства Мордовии Владимир Сушков, руководитель «Биохимика» Денис Швецов и ректор МГУ имени Огарева Сергей Вдовин в присутствии министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой подписали трехсторонне соглашение о сотрудничестве между Правительством Мордовии, заводом «Биохимик» и Мордовским госуниверситетом по созданию фармацевтического центра.

Глава Минздрава дала очень высокую оценку проекту. «Сегодня мы присутствовали при подписании очень важного соглашения о создании в Мордовии фармацевтического научно-производственного и инжинирингового центра «Антибиотики». Фактически речь идет о воссоздании на «Биохимике» отечественной научно-производственной базы по производству антибиотиков полного цикла», — подчеркнула Скворцова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Планируется, что в 2018 году инжиниринговый центр выйдет на государственную регистрацию новых препаратов. А на рынок их начнут выводить к 2020 году.