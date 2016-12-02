Москва, 2 декабря, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Американская компания Google, нарушения которой на рынке России сейчас рассматриваются в судах, не отделается одними лишь штрафами, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в интервью телеканалу НТВ.

Global Panorama Google

Многочисленные нарушения антимонопольного законодательства, совершенные компанией на российском рынке не останутся без пристального внимания государственных структур России.

Игорь Артемьев подчеркнул, что у российского государства есть огромное количество возможностей наказать компанию Google и оно защитит и себя и интересы отечественных потребителей.