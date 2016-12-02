Москва, 2 декабря, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил губернаторам уголовной ответственностью за манипуляции с предельным ростом тарифов ЖКХ. Об этом Артемьев заявил сегодня, 2 декабря, в интервью телеканалу НТВ.

ru.torange.biz Оплата ЖКХ

Артёмьев отметил, что к губернаторам приходит понимание того, что вводятся другие правила расчета предельных тарифов ЖКХ и действовать в логике старых правил нельзя.

«И они начинают действовать по правилам. А когда примем закон и введем санкцию сумасшедшую, вплоть до уголовной, за неисполнение закона, думаю, что многие перестанут делать то, что они делают сейчас», — пространно намекнул глава ФАС.

Напомним, 28 октября этого года правительство Российской Федерации выпустило постановление, которое наделяет ФАС полномочиями, позволяющими выдавать губернаторам предписания об устранении нарушений при превышении роста коммунальных тарифов над установленными предельными значениями.

Суть новых полномочий ФАС в том, что ведомство фиксирует те случае, в которых граждане платят за ЖКЭ больше, чем установленный предельный индекс по муниципалитету. В этих ситуациях ФАС выдает предписание и платежи должны быть пересчитаны за 15 дней. Плательщик при этом вправе подать заявление, по которому бюджет региона обязан выплатить ему компенсацию.