Курган, 2 декабря, 2016, 20:33 — ИА Регнум. В Кургане кондуктор одного из автобусов швырнула деньги в лицо девочке, назвав мелочь «ненормальными деньгами». История бурно обсуждается в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О произошедшем в соцсети сообщила сестра 14-летней девочки. «Моя сестра ехала на 388-м маршруте, подала на проезд 17 рублей нормальными монетами и 3 рубля десятикопеечными (наскребла сколько могла, чтобы доехать до дома), кондукторша взяла и бросила в лицо все деньги, — пишет девушка. — Позвонили в транспортное управление и узнали ее имя и номер телефона. Зовут Валентина Ивановна. Сказала, что извиняться не собирается, считает, что права. Мол, не уважаете ребенка, не можете обеспечить нормальными деньгами».

По словам девушки, девочка-подросток очень расстроилась, плакала и сказала, что никто в автобусе за нее не заступился.

Как сообщает URA.Ru, директор МКУ «Транспортное управление» Лев Сомов подтвердил, что жалоба на инцидент поступила 23 ноября и пока не рассмотрена.

До сих пор идет непрерывный поток гневных комментариев. Курганцев, что называется «прорвало». «Профессиональное выгорание? А смогла бы она здоровому мужику также смело бросить мелочь в лицо?» «За такое судить нужно. Это и оскорбление ребенка, и реальное пренебрежение основами государства — отказ брать национальную валюту», — пишут горожане.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, как 18 ноября в Екатеринбурге кондуктор высадил из муниципального автобуса девочку после того, как та не смогла оплатить проезд. Она не смогла найти свой проездной, кроме того, у неё не нашлось при себе необходимых для проезда 26 рублей. При этом на улице в тот день был мороз — в районе минус 23 градусов. Тем не менее кондуктор потребовала от девочки выйти из автобуса. Несколько остановок ребёнку пришлось преодолеть пешком.

Впрочем, установить, кто именно из кондукторов так поступил, не удалось. Управление СКР лихо завело уголовное дело, а когда поиски застопорились, мать девочки сообщила, что следователь требует от неё отозвать свои показания.

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