Минск, 2 декабря, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 2 декабря прошил консультации между министерствами иностранных дел Белоруссии и Литвы, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Пресс-служба МИД Белоруссии Белорусско-литовские межмидовские консультации

«В ходе консультаций был рассмотрен широкий спектр вопросов развития белорусско-литовского взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной областях, а также тематика развития диалога по линии Белоруссия-Европейский союз», — сказано в кратком официальном сообщении.

В переговорах участвовали замминистра иностранных дел Елена Купчина, а также начальник управления Европы МИД Белоруссии Евгений Воробьев и другие члены белоруской делегации. Литовскую делегацию возглавил директор департамента политики «Восточного соседства» Йонас Гринявичюс.

Также сегодня, 2 декабря, прошли переговоры замминистра иностранных дел Белоруссии Валентина Рыбакова с послом Исламской Республики Иран Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии.

О переговорах в официальном сообщении сказано всего в двух предложениях: «В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-иранских отношений, реализацию ранее достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях. Рыбаков выразил признательность Сабури за усилия по развитию белорусско-иранского взаимодействия в период его пребывания на посту главы иранского дипломатического представительства в нашей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Александр Лукашенко заявил о возможности покупки иранской нефти, увязав диверсификацию с «газовым спором», а также о допуске иранского бизнеса в нефтехимическую отрасль Белоруссии и создании некоего «нефтяного коридора» от Чёрного до Балтийского моря. В начале 90-х годов XX века о необходимости создания «балто-черноморского коллектора» заявляли оппоненты Лукашенко — представители русофобствующей праворадикальной партии «Белорусский народный фронт» и сегодня, как отмечают белорусские политологи, Лукашенко реализует их наработки не только в процессе «белорусизации», но и в поисках энергетической независимости от России.

Представители официального Тегерана выразили удивление перспективой поставок нефти в Белоруссию и участия в переработке нефти на белорусских НПЗ, отказавшись комментировать заявления Лукашенко. Ни в правительствах Прибалтики, ни в Совмине Белоруссии не комментируют перспективы реализации проектов по альтернативным поставкам нефти и газа в Белоруссию. Тем временем независимые эксперты указывают на заинтересованность нынешних властей Украины в реализации проектов по замещению поставок нефти и газа из России, а также создания транзитных коридоров в обход России, связывающих порты Прибалтики и Украины. Реализация данных проектов, как считают в Минске, Киеве и столицах Прибалтики, может быть сопряжена с реализацией инициативы Китая «Один пояс, один путь», а рамках которой реализуются проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».

Читайте также:

Белорусские НПЗ смогут получать «альтерантивную» нефть через Вентспилс

Лукашенко: в вопросах нефти Белоруссия и Азербайджан могут зайти далеко

Глава МИД Белоруссии провёл переговоры с послом Катара