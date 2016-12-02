Кишинёв, 2 декабря, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Молдавское правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения между Молдавией и НАТО об открытии в Кишиневе Бюро по связям НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представлявший документ глава МИД Молдавии Андрей Галбур заявил, что открытие бюро НАТО не противоречит нейтральному статусу Молдавии, и что такие бюро действуют на Украине, в странах Центральной Азии и в России.

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По его словам, Молдавия заинтересована в продолжении политического диалога и сотрудничества с НАТО в целом ряде областей. Это касается реформирования сферы безопасности и обороны, борьбы с новыми угрозами безопасности, включая кибербезопасность, реформирования и модернизации вооруженных сил, разработки стратегических документов и приведения правовой базы в соответствие с европейскими стандартами.

Премьер-министр Павел Филип сказал, что критические заявления в обществе на этот счет представляют собой «дешевый популизм». «Такое же бюро, даже более комплексное, есть и в России. Для меня была большая честь подписать этот документ, мы провели очень хорошие переговоры с генеральным секретарем НАТО», — заявил Филип.

Против принятия проекта проголосовала башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, являющаяся согласно своей должности членом правительства Молдавии.

Президент Молдавии Николай Тимофти приветствовал подписание соглашения и принятие его правительством. Углубление отношений с НАТО, по его словам, является «подтверждением демократизации общества, а также наших стремлений к открытости и модернизации».

«Я горжусь тем, что Бюро по связям НАТО в Кишиневе получило официальный статус во время моего нахождения в должности. Это событие подтверждает наш успех по укреплению европейского и прозападного вектора Республики Молдова», — добавил Тимофти, в ближайшие дни завершающий свой мандат.

«Тем, кто пытается манипулировать общественным мнением, утверждая о нарушении нейтралитета, я хочу напомнить, что это будет гражданское бюро, а не военная база, оно поможет определить области, которые нуждаются в поддержке для реформирования сектора обороны и безопасности», — заявил также Тимофти.

По его словам, «ничто не влияет так сильно на нейтралитет нашего государства, как российская армия, которая находится на территории Республики Молдова вопреки нашей воле». «Я уверен, что члены парламента Республики Молдова вскоре ратифицируют соглашение и будут способствовать дальнейшему проведению европейских реформ», — подвел итог действующий глава государства.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.