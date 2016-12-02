Хельсинки, 2 декабря, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Лишь 2% финнов считают, что их доверие к Европейскому союзу укрепилось. В 2005 году аналогичной точки зрения придерживались 8% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведённого по заказу Консультативного комитета по оборонительной информации MTS, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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Половина респондентов заявила о снижении доверия к ЕС. Для сравнения: в 2005 году такой ответ дали 39% опрошенных финнов.

Напомним, в опросе участвовало 1000 человек.

Отметим, что после того, как в июне этого года Великобритания объявила о своём возможном выходе из Евросоюза, в Финляндии также заговорили о Fixit. Петицию с требованием провести референдум о членстве страны в Евросоюзе подписали более 16 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году финны стали собирать подписи под инициативой о выходе страны из еврозоны. Экс-министр иностранных дел Финляндии, депутат Европарламента от «Партии Центра» Пааво Вяюрюнен предложил устроить референдум и проголосовать за возвращение старой валюты — финской марки. По мнению Вяюрюнена, присоединение Финляндии к зоне евро «было ошибкой, которую необходимо исправить». Он заявлял о том, что стране следует отказаться от евро, чтобы добиться роста экономики. Инициатива собрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тыс. подписей, однако финские власти сочли её плохо подготовленной и отклонили.