Вашингтон, 2 декабря, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в США подтверждает тот факт, что подросток, убивший своих приемных родителей, является гражданином России. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

Pixabay.com Убийство

Он сообщил, что мальчик прибыл в США из Пермского края в 2005 году и был сразу же поставлен на консульский учет.

В министерстве образования и науки пояснили, что речь идет о Четине Эдуарде Андреевиче 1999 года рождения. В 2005 году он был усыновлен гражданами США на территории Пермского края. В США он получил имя Брюэр Карл Эдвард.

В анкете ребенка, составленной при усыновлении, нет сведений о наличии у него на момент усыновления психических заболеваний. Минобрнауки обещает внимательно следить за расследованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря полиция американского города Кроули (штат Техас) сообщила, что 17-летний Карл Эдвард Брюэр из России, убил своих приемных отца и мать.

Карл является младшим из трех усыновленных убитой парой детей. Все трое были усыновлены в России. Посольство России намерено оказывать Карлу правовую помощь.