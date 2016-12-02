Тирасполь, 2 декабря, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья обратился к сотрудникам силовых структур республики с призывом «не поддаваться на любые провокации, сохранять спокойствие, не позволять использовать себя против народа» в ходе выборов президента ПМР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, соответствующая инициатива главы парламентского комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игоря Буги была поддержана депутатским корпусом.

President.gospmr.ru Евгений Шевчук и силовики

«Ситуация в республике тревожная, напряженность возрастает. Это заявление позволит несколько снизить градус внутриполитической напряженности», — считает парламентарий Григорий Дьяченко. По его мнению, большей открытости выборных процессов будут служить участие в них международных наблюдателей и зарубежной прессы.

Депутат Сергей Ханкевич призвал глав МВД, КГБ и Минобороны ПМР «не вестись на безумные приказы» руководства республики. «Отвечать придется вам!» — добавил он.

В пресс-службе КГБ ПМР заявили, что звучащие мнения о «готовности силовых структур республики неконституционным путём повлиять на результаты выборов в интересах действующего главы государства Евгения Шевчука» являются «информационными провокациями», направленными на дискредитацию правоохранительной системы и дестабилизацию ситуации.

«Во исполнение норм Конституции ПМР правоохранительные органы республики нацелены на обеспечение свободного волеизъявления граждан Приднестровья и предпринимают все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение фальсификации результатов выборов», — добавили в спецслужбе.

Там также призвали сотрудников силовых структур «не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и выполнять свои обязанности в рамках действующего законодательства ПМР».

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Приднестровье назначены на 11 декабря. Согласно соцопросам, действующий президент Евгений Шевчук проигрывает выборы своему основному оппоненту, спикеру парламента Вадиму Красносельскому.

В связи с этим Шевчук заранее начал информационную кампанию о том, что выборы могут быть сфальсифицированы. Подконтрольные ему СМИ распространяют данные «опросов», проведенных никому не известными «социологическими службами», из которых следует, что за Шевчука якобы готовы голосовать более половины респондентов. А сам Шевчук обещает «защитить выбор приднестровцев».