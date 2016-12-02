Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида передал президенту Российской Федерации Владимиру Путину послание от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Фумио Кисидой

Сообщается, что Кисиду Путин принял в Санкт-Петербурге. Встреча стала финальным этапом в подготовке предстоящего визита российского лидера в Японию, которая должна состоятся 15−16 декабря. Предполагается, что в первый день визита Путин встретится с Абэ в городе Нагато префектуры Ямагути.

На встрече с Путиным Кисида заявил: «Я хотел бы передать вам послание нашего премьер-министра». Глава МИД Японии выразил надежду, что в оставшиеся две недели перед визитом Путина удастся финализировать подготовку к нему, чтобы сам визит был результативным как с экономической, так и с политической точек зрения.

Путин, в свою очередь, заверил Кусиду, что Москва продолжает над реализацией предложений по расширению экономического сотрудничества РФ и Японии, с которыми выступил японский премьер.

МИД Японии ранее сообщил, что Кисида направился в Россию, в том числе, для обсуждения заключения мирного договора между двумя странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема мирного договора находится в проработке на уровне экспертов.

Прогресс в российско-японских отношениях всегда упирается в требование Японии передать ей суверенитет над четырьмя южными островами Курильской гряды. Россия не собирается этого делать, так как получила эти острова по итогам Второй мировой войны, которую Япония проиграла.