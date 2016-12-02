Ставрополь, 2 декабря, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



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Электроснабжение города Михайловска Ставропольского края восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авария произошла 2 декабря в 09:55. В 12:25 после ремонта свет дали людям. Поломка произошла из-за того, что из строя вышла трансформаторная подстанция № 6.

Напомним, без света остались не только жилые дома, но и два социально значимых объекта.

Отметим, что МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые сложились в крае. Температура воздуха резко упала. В крае будет дождь со снегом, переходящий в сильный снегопад, метель, порывы западного ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Госавтоинспекция Ставрополья предупреждает участников дорожного движения, что на дорогах могут возникнуть обледенения, а видимость может быть ограничена из-за осадков и тумана. Это способствует увеличению автоаварий на дорогах.

Водителям следует соблюдать особую осторожность. Прежде всего, скоростной режим и дистанцию с впереди идущим транспортом.