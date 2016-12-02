Брюссель, 2 декабря, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Расширение НАТО, к которому альянс продолжит стремиться, обеспечило мир и спокойствие Европы и не создает угрозу для кого-либо, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Столтенберг продолжает утверждать, что все действия альянса являются пропорциональными и оборонительными и никому не угрожают.

Генсек НАТО подчеркнул, что сотрудничество альянса с Грузией является партнерством, развивавшимся долгие годы, а эта страна имеет право выбирать, в каких структурах безопасности состоять.

Напомним, что ранее Кремль официально заявил, что Россия примет все меры в ответ на расширение НАТО в сторону её границ.