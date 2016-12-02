Ульяновск, 2 декабря, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Более 150 тыс. семей в Ульяновской области получили различные меры социальной поддержки с начала 2016 года. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию

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В своем послании глава государства отметил, что изменения в социальной сфере будут продолжены, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой.

«Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры», — заявил Путин.

«В самом начале выступления президент говорил о демографии, о том, что страна должна расти, что очень важно уделять внимание семье. Приятно осознавать, что наша политика уже давно основана именно на этих принципах. Вопросами демографии мы очень серьезно занимаемся с 2005 года», — отметил Морозов.

По его словам, за последние 10 лет рождаемость в Ульяновской области выросла на 38%, продолжительность жизни — на 5 лет, показатель смертности сократился почти на 10%: «В прошлом году у нас родилось рекордное за последние 20 лет количество малышей — свыше 15 тысяч. И мы продолжим активную работу, направленную на сбережение населения и социальную поддержку людей. Недавно мы первыми в стране приняли решение о реализации нового приоритетного проекта «Патриот 2030», который нацелен на дальнейшее улучшение демографической ситуации в регионе».

По данным регионального Минздрава, с начала года появилось на свет почти 13,6 тысячи детей, в том числе 137 двоен и одна тройня. Рост числа родившихся отмечен в Чердаклинском, Ульяновском, Николаевском, Павловском районах и Димитровграде.

На предоставление соцподдержки жителям Ульяновской области в следующем году будет направлено почти 7 млрд рублей.

По поручению губернатора в регионе реализуется комплекс мер, направленных на оказание помощи семьям с детьми. Ульяновская область стала одним из первых субъектов России, где в дополнение к федеральному материнскому капиталу введён региональный капитал «Семья». В 2016 году его получили почти 4,9 тысячи семей.

Свыше 8 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, 2167 детей получают ежемесячную выплату на питание в школе. Также многодетные семьи имеют право на внеочередной прием у врачей, а дети обеспечиваются бесплатными путёвками в летние оздоровительные лагеря. При рождении третьего или последующих детей также предусмотрена ежемесячная денежная выплата.

Кроме материальной поддержки семей с детьми в Ульяновской области проводится ряд мероприятий, направленных на пропаганду и сохранение семейных ценностей. Так, в области утверждены Почётные знаки Ульяновской области «Материнская слава» и «Отцовская слава», которыми были отмечены 153 человека.

С 2005 года реализуется акция «Роди патриота в День России», а со следующего года стартует приоритетный проект «Патриот 2030». Программа предусматривает консолидацию действий государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и жителей региона по обеспечению условий устойчивого демографического развития.

Приоритетный проект будет реализован в два этапа: с 2017 по 2021 годы и с 2022 по 2030 годы. В его рамках предусмотрена паспортизация семей, нацеленная на повышение адресности соцподдержки, запланировано внедрение социальной услуги по присмотру и уходу за детьми до трех лет и другие программы.