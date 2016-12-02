Ульяновск, 2 декабря, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала 2016 года число IT-компаний, зарегистрированных в министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, увеличилось вдвое — с 40 до 80. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, всего в регионе в сфере информационных технологий работает свыше 150 организаций

Pixabay.com Информационные технологии

Необходимость и важность развития IT-сферы отметил в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. По его словам, IT‑индустрия является одной из самых быстроразвивающихся отраслей. Объём экспорта отечественных компаний за 5 лет вырос вдвое. Если еще совсем недавно объем экспорта у отечественной находился на нулевом уровне, то сегодня он уже составляет около 7 млрд долларов.

В Ульяновской области по поручению губернатора Сергея Морозова реализуется комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для IT-компаний.

«Мы уже давно сделали ставку на развитие сферы информационных технологий, поскольку понимаем, что от этого напрямую зависит и работа остальных отраслей, и качество жизни людей. У нас сформирован IT-кластер, ульяновские IT-компании известны далеко за пределами страны, неоднократно входили топ в российских и международных рейтингов. Мы ввели ряд налоговых льгот для этих организаций, а также комплекс мер по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Речь идет и о привлечении в IT-сферу талантливых ребят, и об их социальной поддержке», — подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, в 2016 году по поручению Сергея Морозова в Ульяновской области введена система налоговых льгот для IT-компаний. Так, с 6% до 1% снижены ставки для аккредитованных в Минкомсвязи организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. С 15% до 10% уменьшены налоговые ставки для всех IТ-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

С 15% до 5% сократились ставки для субъектов малого и среднего предпринимательства, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов в течение двух налоговых периодов. Для впервые зарегистрированных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения и оказывающих услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования действует нулевая налоговая ставка.

Также ульяновским IТ-специалистам предоставляется единовременная социальная выплата в размере 50% первоначального взноса по ипотечному кредиту в сумме до 150 тыс. рублей.

По словам президента РФ, для организаций, прошедших аккредитацию в министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, предусмотрена пониженная налоговая ставка в размере 13,5%. В послании к Федеральному Собранию глава государства выступил с инициативой продлить данные льготы до 2023 года.

В Ульяновской области вопросы развития IT-кластера и информатизации курирует Корпорация развития информационных технологий, созданная в августе этого года по распоряжению губернатора.

По словам главы корпорации Светланы Опенышевой, IT-компании региона продолжают испытывать потребность в профессиональных кадрах, ежегодно им требуется 400−500 специалистов.

«Мы далеко не первый год работаем над подготовкой высококвалифицированных кадров, а также над популяризацией IT-профессий среди подрастающего поколения. В регионе проводятся бесплатные курсы повышения квалификации как для студентов, так и для преподавателей школ. На базе государственных учебных заведений дошкольного образования создаются кружки, разрабатываются программы занятий для дошкольников, направленные на изучение математики, физики, информатики. Среди направлений обучения — робототехника, компьютерная анимация и lego-программирование», — сообщила Опенышева.

Она также отметила, что по поручению губернатора на базе корпорации будет организован проектный офис «Развитие IT-индустрии в Ульяновской области», целью которого будет подготовка высококвалифицированные кадры для реализации перспективных проектов IT-индустрии. Уже сейчас создаётся профильная группа, куда войдут представители регионального Минобрнауки, вузов, Ассоциации муниципальных образований Ульяновской области и IT-компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года в Ульяновской области была утверждена Стратегия развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и электроники на 2015−2020 годы.

Создание Фонда развития информационных технологий в 2016 году стало одним из пунктов по её реализации. Фонд финансируется из областного бюджета и из бюджета региональных IТ-компаний.

В 2016 году гранты в сфере IT — технологий выиграли 11 проектов. В 2017 году на поддержку проектов, направленных на развитие человеческого потенциала в IT, правительством региона будет выделено 5 млн рублей.