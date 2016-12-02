Псков, 2 декабря, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак освободил от занимаемой должности председателя областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Наталью Вдовину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Вдовина уволена с формулировкой «в связи с утратой доверия», в соответствии со статьей 59.2 федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сегодня, 2 декабря.

Mil.ru Увольнение

Причиной утраты доверия послужили результаты служебной проверки, которую проводило управление по противодействию коррупции администрации региона по распоряжению губернатора. Проверка выявила конфликт интересов в деятельности председателя комитета. В частности, тот факт, что до поступления на государственную службу Наталья Вдовина работала в одном из юридических лиц, директор которого — Юрий Гуков — в дальнейшем подал заявку на инвестпроект, который, как установила проверка, Вдовина сопровождала лично, получая необходимые согласования в федеральных министерствах и ведомствах.

«Таким образом, Наталья Вдовина нарушила федеральные законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, Наталья Вдовина возглавляла комитет по природопользованию и охране окружающей среды с апреля 2014 года.