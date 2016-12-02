Москва, 2 декабря, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Последние 15 ветхих пятиэтажек в Москве будут снесены в 2018 году, заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. Он также отметил, что очень непросто найти компромисс, который и устроит горожан, и удовлетворит требованиям городского бюджета.

Artem Svetlov В ветхой пятиэтажке

«До конца 2016 года и в течение 2017 года еще несколько тысяч москвичей переедут из старых и ветхих пятиэтажек в новое комфортное жилье. На 2018 год перейдет порядка 15 домов, жители которых не захотели переезжать в предложенные им новостройки, так как по соседству с их прежним домом просто не было свободных площадок», — уточнил чиновник.

В Стройкомплексе напомнили, что в городе действует программа комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения, в рамках которой и сносят пятиэтажки. В программу были включены 1722 дома устаревших серий.

После того как территории освобождают от морально и физически устаревших объектов, на их месте возводят современное жилье, социальные объекты или благоустраивают территорию. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства, часть пятиэтажек разбирают инвесторы на собственные средства.

Программа сноса уже завершена в Южном, Северном, Центральном, Зеленоградском и Юго-Восточном округах. В этом году ее планируется завершить на востоке и северо-западе города. Всего с начала реализации программы в новое жилье смогли переехать почти 162 тыс. московских семей.

«Это живой процесс, который трудно загнать в строгие рамки. Но, по сути, программа близка к завершению. С ее «хвостиком» мы, конечно же, справимся», — заключил глава Стройкомплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все довольны тем, как осуществляется программа расселения. В частности, общественники из организации «Очередники Москвы» высказали сомнения в том, что ряд чиновников из департамента городского имущества на законных основаниях улучшили свои жилищные условия. И это в то время, когда только по официальным данным в очереди на получение жилья стоит 74 тысячи семей. А, по словам активистов, таковых порядка 300 тысяч, а квартиры получает не больше 870 семей в год. Не лишним будет напомнить и о вскрытой недавно активистами ОНФ схеме, когда построенные для очередников дома в Таганском районе Москвы перешли в разряд элитной коммерческой недвижимости. О чем не преминули рассказать на своем сайте.

Подробности читайте здесь: В Москве просят СКР проверить законность приобретенных чиновниками квартир

И здесь: Очередники Москвы объявляют голодовку: «Мы идем на крайние меры»

А также здесь: Эксперты ОНФ выявили, что в Москве обещанное очередникам жилье превратилось в коммерческое