Калуга, 2 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум. 156 творческих работ из 57 региональных телекомпаний страны представлены на ХII Всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который торжественно открылся сегодня, 2 декабря, в городе Тарусе Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, на этот раз, он приурочен к Году российского кино. Цель нынешнего телефорума — содействие бережному отношению к отечественной культуре, сохранение духовно-нравственных, эстетических ценностей, поддержка профессиональной деятельности творческих работников телекомпаний по освещению истории и традиций народов России.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Встреча с участниками телефорума

Телефорум «Берега» проходит на калужской земле в 12 раз. В этом году жюри возглавил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, который заявил: «Замечательно, что, несмотря на трудности, мы находим возможность проводить такой фестиваль».

Почетными гостями фестиваля стали актер театра и кино, сценарист и литератор Вениамин Смехов, историк кино, театровед, режиссер Галина Аксенова и ведущий федеральных «Вестей» Эрнест Мацкявичус, которые провели мастер-классы для участников форума.

Посетивший церемонию открытия фестиваля калужский губернатор Анатолий Артамонов высоко оценил сложившуюся в области традицию проведения крупной творческой встречи телемастеров. Обращаясь к работникам телевидения, губернато рподчеркнул, что их участие в фестивале является значительным вкладом в поддержку и развитие отечественной культуры.

Напомним, телевизионный фестиваль «Берега» — уникальный для Калужской области имиджевый проект, который собирает не только молодых и талантливых работников телевидения со всей России, но и звёзд отечественного телеэфира.

Участники мероприятия — журналисты государственных, муниципальных и частных региональных телекомпаний, творческих телевизионных студий, а также авторские коллективы и независимые авторы. Фестиваль проводится с 2004 года филиалом «ВГТРК» ГТРК"Калуга» при поддержке администрации Тарусского района и при патронате ВГТРК.