Брянск, 2 декабря, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области может оказаться на достаточно высокой строчке в рейтинге глав субъектов Российской Федерации, который в ближайшие месяцы представят президенту Владимиру Путину. Как заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой философии и политологии Брянского госуниверситета, кандидат исторических наук Александр Ветошко, оценивать Александра Богомаза, скорее всего, будут с позиции молодого губернатора, но при этом эксперты увидят, что на посту главы региона Александр Богомаз работал.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

«Я думаю, будет учитываться и фактор времени. Он не так давно на посту губернатора. Одно дело, когда губернатор уже два срока просидел, а другое дело — два года. Поэтому я не вижу проблем у нашего губернатора и не думаю, что сейчас нужно сгущать краски. Шансы у него есть неплохие, и делает он многое для области. Посмотрим, какой будет результат. Цыплят по осени считают, а у него пока только весна», — считает Александр Ветошко.

К слову, совсем недавно в Совете Федерации прошли «Дни Брянской области», в ходе которых региональная управленческая команда получила немало положительных отзывов о своей работе.

«Для многих сенаторов стало открытием, что Брянская область, вроде как обычный субъект РФ, но настолько активно работает руководство области, жители области! Такое мощное движение вперед и в промышленности, в импортозамещении! Очень хорошие результаты показывает сельское хозяйство. Это интересный опыт для других субъектов РФ, и мы этот опыт, конечно же, будем распространять и в плане поддержки промышленности, сельского хозяйства, использования новых технологий», — сказала по итогам работы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом в регионе, конечно, есть и недоработки. К примеру, в ноябре стало известно, что краткосрочный план по капитальному ремонту жилья в Брянской области на 2015 год по состоянию на 10 ноября 2016 года выполнен лишь на 75%. Несмотря на такие отнюдь не высокие показатели, в области хотят увеличить ежемесячные взносы на капремонт, что наверняка вызовет волну недовольства региональной властью.

Проблемы существуют и с нехваткой денег на погашение долгов муниципальных предприятий. Так, ГУП «Брянсккоммунэнерго» не справляется с оплатой задолженности перед «Газпром межрегионгаз Брянск», чем провоцирует вопросы к губернатору: именно благодаря Александру Богомазу был заключен график реструктуризации долга. Однако пока главе региона удается выходить из-под пуль: он обвиняет управляющие компании в том, что они не платят муниципальному предприятию. Это пока работает, тем более вкупе с претензиями прокуратуры и поставщиков ресурсов к УК.

Определенным фактором роста напряженности в регионе может стать и спорная социальная политика регионального правительства: в канун 1 сентября в Брянской области было закрыто несколько сельских школ, что вызвало резкий протест населения.

Кроме того, наверняка не смогут остаться незамеченными и скандалы, участником которых Александр Богомаз был во время предвыборной кампании в сентябре 2016 года. Тогда глава ЦИК назвала Брянскую область в числе регионов, где есть угроза административного давления на избиркомы. Правда, развития эта история не получила — благодаря куда более громким выборным скандалам в Воронеже, Белгороде, Ростове и других российских регионах.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах губернатора Брянской области в 2015 году Александр Богомаз набрал примерно 80% голосов. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

2 декабря 2016 года стало известно о том, что в структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Оно должно будет представить на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Оцениваться будет экономическая обстановка в регионе и доверие населения. При этом политологи уже говорят о том, что после составления рейтинга некоторые губернаторы лишатся своих постов — например, глава Рязанской области Олег Ковалев.