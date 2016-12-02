Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Израильская полиция почти 11 часов допрашивала супругу премьер-министра страны Сару Нетаньяху, подозревая ее в растрате государственных фондов для оплаты личных нужд, сообщает Haaretz.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Не путай свою шерсть с государственной!

По мнению полицейских, из государственной казны оплачивались заказы еды и найм частных поваров для семейных праздников, найм сиделки для отца своего мужа и вызов знакомого электрика из партии «Ликуд», специально сделанный на выходных, так как в эти дни работа оплачивается по более высоким тарифам.

Кроме того, полиция считает, что жена Нетаньяху перевезла в свой дом садовую мебель из официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Все эти обвинения Сара Нетаньяху отрицает.

По сообщениям некоторых СМИ, эти обвинения базируются на показаниях человека, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, и пошедшего на сделку с правосудием.