Хельсинки, 2 декабря, 2016, 18:55 — ИА Регнум. ВВП Финляндии за июль-сентябрь 2016 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 декабря, в Статистическом центре Финляндии.

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Относительно второго квартала текущего года рост экономики составил 0,4%.

В третьем квартале объёмы экспорта увеличились на 1,4% по сравнению с 2015 годом, импорта — на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Финляндии Петтери Орпо заявил о том, что стране придётся дополнительно сократить свои расходы в 2017 году на сумму от одного до двух миллиардов евро, если экономика не покажет явных признаков восстановления до весны следующего года. Финские власти планируют к 2019 году «сэкономить» порядка 4 млрд евро.

Согласно прогнозу Европейской комиссии (ЕК), ВВП Финляндии вырастет на 0,8% в 2017 году.

Напомним, что ЕК направила министру финансов Орпо предупредительное письмо, в котором утверждается, что показатели дефицита государственного бюджета Финляндии слишком высоки. Брюссель также потребовал разъяснений от финских властей относительно проекта государственного бюджета на 2016 год. В ЕК утверждают, что финская экономика остаётся одной из худших в Евросоюзе.