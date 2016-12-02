Грозный, 2 декабря, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова уже можно причислять с политическим долгожителям. В 2016 году он стал руководителем Чечни уже в третий раз. На прямых выборах главы региона за его кандидатуру проголосовали 97,94% избирателей.

Mil.ru Рамзан Кадыров

Такая единодушная поддержка жителей Чечни и тот факт, что президент РФ Владимир Путин отнесся к решению Кадырова об участии в выборах с одобрением, говорит о том, что у чеченского лидера достаточно прочные позиции на посту руководителя республики.

В марте нынешнего года, объявляя о своем решении назначить Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни, Путин отметил, что надеется увидеть Кадырова в списках кандидатов на пост главы, участвующих в сентябрьских выборах в республике.

Президент также сказал, что рассчитывает на то, что жители Чечни, смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что Кадыров сделал для республики.

Чеченский лидер уже прочно укрепился в пятерке фаворитов рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации. В списке руководителей регионов он уже не первый месяц занимает второе место, уступая лишь московскому мэру Сергею Собянину.

В 2016 году с критикой на чеченские власти обратился к президенту РФ Владимиру Путину житель чеченского селения Кенхи Рамазан Джалалдинов. В своем видеообращении он пожаловался на дискриминацию аварцев, проживающих в селении Кенхи, на местные власти, которые бездействуют, и на коррупцию, которая процветает в районе.

Но Кадыров, опровергая информацию, изложенную в жалобе, сказал, что такие люди, как Джалалдинов своей критикой «пытаются открыть себе двери в Европу». «Жители Кенхи являются составной частью моего народа. Я стою на страже защиты их прав и никому не позволю нарушать», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

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Рамзан Кадыров: Я никому не позволю нарушать права жителей Кенхи

С жалобами на поборы в прошлом году выступила жительница Надтеречного района Чечни Айшат Инаева, которая в обращении к главе региона в соцсети призывала Кадырова обратить внимание на проблемы простых людей. Население, по ее словам, страдает от тяжелого экономического положения, в то время как чиновники и приближенные главы Чечни якобы живут в роскоши. Однако на встрече с Рамзаном Кадыровым женщина отказалась от своих претензий к властям региона.

В феврале текущего года одна из сотрудниц Бюро судебно-медицинской экспертизы Чечни Элиза Мовсарова написала письмо о том, что в регионе имеют место удержания из зарплаты. Однако коллектив организации на встрече с Рамзаном Кадыровым опроверг информацию об удержаниях и рассказал, что заработная плата выплачивается в полном объеме.

Отметим, все эти факты произошли до всенародных выборов главы региона и, как видно из итогов голосования, на результат они не повлияли.

Что касается экономического развития региона, то на встрече с президентом РФ в августе текущего года Кадыров сообщил, что в Чечне наблюдается хорошая динамика — на 11,6% увеличился объем промпроизводства, на 7,4% выросло производство сельхозпродукции. Улучшилась ситуация с безработицей, показатель которой снизился до 1,3%. Создано пять тысяч рабочих мест.

По показателю выполнения майских указов президента Чечня находится в первой «пятёрке» по стране. Есть успехи и в запуске новых учебных заведений, а также дошкольных учреждений.

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Рамзан Кадыров официально возглавил Чечню в третий раз

Как сообщало ИА REGNUM, в структуре Управления внутренней политики администрации президента будет создано подразделение, которое будет занято подготовкой к губернаторским выборам 2017 года. Оно изучит ситуацию в российских регионах и представит президенту РФ список субъектов, в которых необходимо сменить главу, и тех, где в смене руководства пока нет необходимости.

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Рамзан Кадыров расскажет Владимиру Путину о планах по развитию Чечни