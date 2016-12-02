Липецк, 2 декабря, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Липецкой области за девять месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество взятых на учет страдающих от наркотической зависимости снизилось на 2,6%, зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков стало меньше на 15,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, выездное заседание областной антинаркотической комиссии состоялось 2 декабря в Усмани. В нем приняли участие руководители исполнительных органов власти, территориальных управлений федеральных ведомств и органов местного самоуправления. Заседание провела заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова.

Kerch Vostok Наркомания

В соответствии с решениями антинаркотической комиссии в подростковой и молодежной среде, с родителями юношей и девушек, в трудовых коллективах проводится профилактическая работа. Это дает результат: кроме снижения показателей по наркозависимым, на треть меньше стало подростков, состоящих на профилактическом учете по фактам употребления наркотиков без зависимости. Как и в 2015 году, на учете в областном наркодиспансере нет ни одного подростка с диагнозом «наркомания».

«Распространению этого зла среди подрастающего поколения мы должны противопоставить совместные усилия всех институтов гражданского общества, органов власти, правоохранительных структур, медиков. Альтернатива — здоровый образ жизни, которым надо увлечь молодежь», — считает глава региона Олег Королев.

В регионе также отмечается снижение подростковой преступности: по итогам десяти месяцев число случаев уменьшилось с 278 до 268. Это стало следствием борьбы с пьянством и алкоголизмом, в том числе и среди молодежи. Областные власти приняли меры для исключения спиртосодержащей продукции двойного назначения — якобы косметических лосьонов и настоек — в свободной продаже в магазинах. Организуя массовые акции и спортивные состязания, в этой работе активно участвуют молодежные общественные организации.

Вместе с тем необходимы дополнительные усилия для противодействия распространению и потреблению алкоголя, новых видов наркотиков, организации медицинской и социальной реабилитации, а также ресоциализации наркопотребителей, отмечалось на комиссии.