Минск, 2 декабря, 2016, 18:42 — ИА Регнум.



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Белорусский флаг

«Информация о проведении среди офицеров белорусской армии опроса на тему объединения Белоруссии и России является вымыслом. Подобные опросы противоречат национальным интересам страны и никогда в Вооружённых силах не проводились», — сказано в опубликованном 2 декабря на сайте Минобороны Белоруссии ответе главы министерства генерал-лейтенанта Андрея Равкова на письмо представителя прозападной оппозиции Николая Статкевича.

В письме оппозиционер Статкевич, некогда известный как лидер националистического «Белорусского объединения военных», заявил о якобы проведённом «закрытом опросе» офицеров, по итогам которого, как утверждал оппозиционер, «70−80% хотели будто не формального, а фактического объединение России и Белоруссии». Равков в ответном письме констатировал, что «офицерский корпус предан Белоруссии и готов защищать суверенитет, независимость, территориальную целостность страны, незыблемость её конституционного строя в любых условиях обстановки»

«И ни у кого не должно быть сомнений, что под руководством нашего президента, главнокомандующего Вооружёнными силами, в Белоруссии и впредь будут надежно защищены главные ценности белорусского народа: суверенитет, независимость, территориальная целостность страны, незыблемость её конституционного строя, а значит — мир, стабильность и безопасность, — сказано в ответном письме Равкова. — Таким образом, высказанные Вами сомнения по поводу преданности белорусских офицеров своей Родине, беспочвенны. Такие сомнения в собственной армии не служат делу обеспечения безопасности суверенной независимой Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно заявлял об отсутствии в республике государственной идеологии, отмечая, что заказ на её создание был, но ничего стоящего в конечном итоге не вышло. При этом, констатировал Лукашенко, в республике создана «вертикаль» тех, кто «занимается» госидеологией. Более того: миллиарды бюджетных средств без ведома налогоплательщиков потрачены на «идеологические» эксперименты, выродившиеся в банальный плагиат наработок русофобствующей прозападной оппозиции, окормляемой из США и ЕС, на противопоставлении которой Лукашенко снискал поддержку народных масс и в 1994 году победил на первых президентских выборах, с тех пор бессменно занимая высший государственный пост.

«Честно говорю — ни я не изобрёл этого, не придумал, ни мои помощники. Это с моей точки зрения. Но те, кто те, кто занимается идеологией — они считают, что у нас государственная идеология есть», — заявил Лукашенко 17 октября 2014 года в ходе пресс-конференции для российских региональных СМИ.

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