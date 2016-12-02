Москва, 2 декабря, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить прием граждан по интернету, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. «Давайте проработаем полноценное определение «офис депутатов» и обсудим соответственно во фракциях и затем реализуем (его)», — заявил Володин.

Pixabay.com Приём по Интернету

«Нам нужно посмотреть, как максимально обеспечить работу депутатов в регионе», — пояснил парламентарий.

«И в этой связи нам нужно посмотреть возможности использования новых коммуникаций, чтобы можно было в том числе проводить прием граждан по современным связям коммуникации здесь в Думе, если такая необходимость у депутатов будет», — сказал Володин.

Он предложил обсудить его предложение во фракциях.

Госдума приняла закон об увеличении числа штатных помощников депутатов с пяти до семи — для улучшения качества работы в регионах.