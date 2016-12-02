Тбилиси, 2 декабря, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял участие в состоявшемся 2 декабря в Брюсселе третьем заседании Совета по ассоциации Евросоюз-Грузия, который вела верховный представитель Евросоюза в вопросах внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Gov.ge Георгий Квирикашвили и Федерика Могерини

По информации пресс-службы правительства Грузии, совет приветствовал проведенные в октябре 2016 года в Грузии выборы, которые, по оценкам международных наблюдателей были конкурентными и хорошо организованными и в ходе которых были защищены фундаментальные права человека.

Представители Евросоюза на этом заседании выразили готовность тесного сотрудничества с новым правительством Грузии с целью осуществления общей повестки дня. Было отмечено, что Грузия достигла значительного прогресса в выполнении соглашения об ассоциации, о чем свидетельствует соответствующий отчет ЕС.

«Евросоюз признает европейские устремления, европейский выбор Грузии и общую цель — продолжение строительства демократического, стабильного и успешного государства. На заседании Грузия еще раз подтвердила свое твердое решение политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом», — сказано в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Одной из ведущих тем на заседании совета был вопрос либерализации визового режима, которому в Грузии придают огромное значение и рассматривают как подтверждение политической поддержки со стороны ЕС.

Совет констатировал, что Грузия успешно выполнила все требования плана визовой либерализации, и подчеркнул важность быстрого завершения процесса принятия решения по этому вопросу.

Участники заседания обсудили конкретные пути имплементации соглашения об углубленной и всеобъемлющей торговле между Грузией и Евросоюзом, отметили зафиксированные в этой сфере положительные тенденции, значение открытия рынка ЕС для грузинской продукции, необходимость активного распространения информации о преимуществах свободного торгового пространства для увеличения потока иностранных инвестиций в Грузию.

Официальные представители ЕС в очередной раз зафиксировали твердую поддержку суверенитета и территориальной деятельности Грузии.

Совет по ассоциации Евросоюз — Грузия является формальным институтом высшего уровня в политическом диалоге между Грузией и ЕС, который осуществляет надзор и мониторинг выполнения соглашения об ассоциации.