Махачкала, 2 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. В управлении внутренней политики администрации президента РФ займутся изучением положения дел в регионах и определят, какие субъекты нуждаются в смене руководителя. Шансы главы республики Рамазана Абдулатипова попасть в список «отставников» оценили эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Как стало известно, учитываться будут три фактора: плохая или ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

По мнению главного редактора дагестанской газеты «Новое дело» Гаджимурада Сагитова, в республике довольно большое количество электората недовольно работой власти. Особенно это касается жителей Махачкалы, где живет треть населения, которое постоянно сталкивается с различными проблемами, не свойственными для центра субъекта РФ.

Недовольство мэрией столицы напрямую проецируется на главу региона, поскольку нынешний мэр Махачкалы Муса Мусаев был практически назначен Рамазаном Абдулатиповым. «С приходом Абдулатипова в корне изменилась система формирования муниципальных органов власти, была укреплена вертикаль внутри республики, и практически каждый глава муниципального района или города избирается при прямом участии руководства республики. Так и был назначен нынешний мэр. Поэтому любая проблема, возникающая в Махачкале, напрямую касается и руководства республики», — заявил Сагитов.

Он также отметил, что даже в самых простых ситуациях в городе наступает полный коллапс. К примеру, во время дождя в Махачкале практически не работает канализационная система. Это показали несколько осенних ливней в городе. «Столица не готова даже к самым предсказуемым природным явлениям. А что будет при малейшем землетрясении при этой чудовищной точечной застройке?

В Махачкале было массовое отравление жителей. Людей беспокоит отсутствие зеленых зон, парковочных мест, отсутствие дошкольных учреждений, нехватка поликлиник и школ, проблемы с общественным транспортом, которые были продемонстрированы во всей красе совсем недавно, когда маршрутчики объявили забастовку. В течение последнего года как минимум Махачкала превратилась в мусорную столицу России. Во всех этих проблемах махачкалинцы обвиняют республиканскую власть не меньше, чем городскую», — заявил журналист.

Недовольство электората прибавили и прошедшие выборы, где, как считает Сагитов, были зафиксированы массовые нарушения и фальсификации итогов. Власть, по его мнению, не обращает внимания на нарушения, даже когда на руках у населения есть неопровержимые доказательства. В преддверии выборов шло массированное давление на неугодные политически силы.

«Еще один важный аспект, который добавляет недовольства населения, это религиозный фактор. Да, в последнее время ситуация в борьбе с экстремизмом улучшилась. Но тем не менее усилилось давление силовиков на нерадикальных, мирных мусульман. Республиканская власть не берет на себя обязательство защищать права граждан и не хочет быть арбитром между верующими и силовым структурами, как это, к примеру, делает лидер Ингушетии», — сказал Сагитов.

Все эти проблемы не являются результатом деятельности нынешней республиканской власти, они имеют глубокие корни, начиная с 90-х годов, и по ним нельзя давать оценку Рамазану Абдулатипову, считает учредитель еженедельника «Миллат», журналист Магомед Бисавалиев.

По его мнению, многие проблемы региона взаимосвязаны и их нельзя решить за такое короткое время. Но основным показателем, на который следует обращать внимание, Бисавалиев назвал то, что последние три года заметно снизилась террористическая угроза в регионе. Кроме того, привлечено к ответственности и осуждено по уголовным статьям огромное количество бывших неприкасаемых чиновников. Также высоко можно оценить экономические показатели региона за последние годы.

«Многие проблемы системные, порой никак не разрешимые. К примеру, проблемы сельских жителей напрямую связаны с земельным вопросом и решением так называемого вопроса земель отгонного животноводства. А это чревато недовольством огромного количества людей. Сюда сразу приплетается национальный фактор. Также решить Новолакский вопрос невозможно, не обижая вообще никого. Эти проблемы достались региону в наследство, и они десятилетиями не решались. Их надо решать очень аккуратно. То же отравление в Махачкале произошло из-за того, что единственный поставщик воды в столицу оказался в частных руках при предыдущих руководителях города. Недовольство населения понять можно, но республика была слишком запущена, для того чтобы решить это все за столь короткий срок. Я думаю, глава республики как опытный политик очень умело доносит до федерального центра, какие проблемы и как надо решать, сколько для этого времени нужно», — заявил Бисавалиев.

Экономист Халил Халилов уверен, что последние два года республика показывает положительную динамику экономического развития по всем показателям. Главным из них он считает снижение дотационности региона на 10%. «В целом рост валового республиканского продукта остается на позитивной динамике. В среднем каждый год он растет на 4−6%. Это вполне нормальные темпы, учитывая то, что в целом в стране идет спад. Но хотелось бы еще большего темпа, так как, чтобы догнать регионы-доноры, Дагестану надо показывать рост хотя бы 8% в год. Рост промышленности каждый год составляет более 10%, а за девять месяцев текущего года — более 30%. Тем не менее Дагестан все еще остается в списке регионов с самыми низкими зарплатами и высоким уровнем безработицы. Инвестиции в экономику региона в положительной зоне, сильно не растут, но и не падают. Быстрыми темпами строят социальные объекты. Но в этом есть и усилия федерального центра», — сказал Халилов.

Напомним, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сменил досрочно покинувшего свой пост Магомедсалама Магомедова в феврале 2013 года. В сентябре того же года дагестанский парламент единогласно избрал Абдулатипова на должность главы республики на пять лет.

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