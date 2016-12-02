Тамбов, 2 декабря, 2016, 18:29 — ИА Регнум. «Тамбов останется без мэра на три месяца», — под таким заголовком вышел материал в газете «Комсомольская правда. Черноземье». Издание пишет, что депутаты Тамбовской гордумы продлили срок принятия решения о проведение конкурса на должность главы города. Кроме досрочной отставки главы города, депутаты внесли изменения в Положение о сроках проведения конкурса на замещение вакантной должности градоначальника. Народные избранники решили увеличить срок для принятия решения о проведении конкурса с 15 до 90 дней, мотивируя это тем, что прежнего времени было недостаточно для качественного отбора кандидатур и определения состава конкурсной комиссии. Таким образом, получается, что крайний срок объявления конкурса на замещение должности градоначальника конец февраля 2017 года. Сейчас исполняющим обязанности главы Тамбова назначен первый заместитель главы администрации города Дмитрий Алехин.

Герб Тамбова

Напомним, мэру города Юрию Рогачеву пришлось сложить полномочия из-за скандала с потерянными еще в 2015 году 118 млн рублей, выделенными на ремонт дорог в Знаменском районе области. Именно Рогачев, который тогда возглавлял район, подписывал все документы.

О возвращении депутатами области алкоэнергетиков на прилавки региона информирует «Комсомольская правда. Черноземье». Издание напоминает, что еще год назад в Тамбовской области было принято решение запретить продажу слабоалкогольных напитков. Специалисты посчитали, что присутствие тонизирующих веществ в алкоголе пагубно влияет на нервную систему человека, тем более молодежи. Такого же мнения придерживались еще около 40 российских регионов, где также ввели запрет на продажу алкоэнергетиков. Спустя неделю после принятия запрета, ФАС стала настаивать на возврате в магазины слабоалкогольных газированных напитков. Специалисты посчитали, что этот закон нарушает Конституцию, законы о защите конкуренции и торговле. Запрет просуществовал в регионе год, после чего депутаты облдумы отменили предыдущее решение. Оказалось, что принятые тамбовскими депутатами поправки противоречит федеральному законодательству и подлежат исключению в соответствии с апелляционным определением Верховного Суда РФ.

В региональном УФСИН открыт ведомственный музей, в которой восстановлена арестантская атмосфера прошлых веков. В новом музее тюрьмы, созданном в Тамбове, установлены камеры для заключенных 19 века и даже есть орудия пыток. Кроме того, воссоздан кабинет сотрудника НКВД, есть коллекция запрещенных предметов, сообщает «Житье-Бытье».

Все эти «диковинки» распределены по двум залам. В первом — одиночная тюремная камера, возле которой находятся инсталляция из фотографий осужденных, отбывавших наказание в исправительной колонии №1 в 1950 годах, лампы для освещения и колючая проволока. Рядом с инсталляцией — рабочее место сотрудника НКВД 40−50 годов. (зеленое сукно, лампа, телефон, пишущая машинка, графин, очки, газета «Правда» на столе). Напротив сотрудника — осужденный в тюремной робе. А рядом на стене висит портрет Феликса Дзержинского. Второй зал охватывает историю уголовно-исполнительной системы 19-начала 21 века. Под коллекцию изъятых у преступников запрещенных предметов отведена отдельная витрина. Посетить музей можно не только в реальности, но и в режиме «онлайн», для этого создан специальный виртуальный тур.

Реконструкцию тамбовской филармонии планируют завершить в 2018 году. В настоящий момент проводится повторная госэкспертиза проекта реконструкции здания. Управлением культуры на это направлено 220 тыс. рублей. Всего же на завершение работ по реконструкции требуется еще 150 млн рублей. Эти деньги ведомство рассчитывает получить из федерального бюджета, пишет «Тамбовская жизнь».

Напомним, что главный концертный зал области был закрыт на реконструкцию в 2012 году. В настоящий момент общественность и депутаты опасаются, что затягивание сроков ремонта может не самым лучшим образом отразиться на здании филармонии, которое на время простоя не было законсервировано должным образом. Зимовать в таком виде ему предстоит еще минимум два раза, а это значит, что могут потребоваться дополнительные средства на укрепление разрушающихся стен здания.

О том, как приезжих в регионе гастарбайтеров учат любить Россию, рассказывает «Тамбовская жизнь». Занимаются этим специалисты Центра социальной адаптации трудовых мигрантов. Все приезжие люди оформлялись на работу официально, сотрудники миграционной службы встречают их на вокзале и размещают в адаптационном центре, помогают получить документы. Проживание оформляет пригласившая их строительная фирма. Иммигрантам не только предоставляют кров и обучают их, но и культурно развивают: по выходным возят по музеям, показывают дома старой архитектуры, церкви, колокольни.

Молодежи приходится интенсивно заниматься, чтобы за несколько месяцев научиться общаться с местным населением и приобрести базовые знания о стране, в которую приехали. Курс обучения длится шесть месяцев. Освоение языка приезжим дается по-разному: граждане Таджикистина при обучении встречают заметно меньше трудностей, чем жители Узбекистана или Кореи, а больше всего проблем возникает у китайцев и вьетнамцев.

Исторически сложилось, что среди приезжающих на Тамбовщину иммигрантов преобладают граждан Узбекистана, отмечается в публикации. Исключениями стали лишь позапрошлый и прошлый годы. Тогда в регион приехало такое большое количество граждан Украины, что они сумели оттеснить их на второй план. Статистика говорит сама за себя: за девять месяцев нынешнего года россиянами стали 1065 украинцев и 229 узбеков, а также 184 таджика, 183 молдаванина, 132 армянина и 104 казаха. Общее количество новоявленных российских граждан за год ощутимо снизилось (в случае с украинцами — с 1619 до 1065, а с узбеками — с 261 до 229). Однако число временных трудовых мигрантов при этом растет. В нынешнем году (по состоянию на 1 ноября) в Тамбовскую область их приехало 8173 — на 6% больше, чем в прошлом.

«Известия» обращаются к теме строительства сахарного завода в Тамбовской области. Новые производственные мощности стоимостью 20 млрд рублей введут к 2020 году на сахарном заводе в Кирсановском районе. Проект инвестиционной площадки был представлен в прошлом году. На сегодняшний день на территории сахарного завода открылась современная лаборатория, благодаря чему приемка и оценка качества корнеплодов происходит в автоматизированном режиме. Кроме того, ежедневно здесь могут принимать до 9 тыс. т свеклы в сутки — при том, что завод перерабатывает порядка 4 тыс. т. На новом производстве планируется ежесуточно перерабатывать 20 тыс. т свеклы.

В продолжение темы АПК «Известия» сообщают об увеличении объемов производства Тамбовского крахмального завода на 32%. За этот же период на «Крахмалопродукте» увеличился объем по переработке зерна кукурузы — он составил 111,7% к уровню 2015 года, когда было собрано свыше 87 тыс. тонн зерна. В ближайшее время на предприятии планируется разработать новые направления производства. Ожидается, что на заводе начнут выпускать ферментативную патоку и модифицированный крахмал. Проект нового производства планируется реализовать в 2017 году.

«Коммерсант» рассказал о включении Тамбовщины в число лидеров по сохранению культурного наследия. В составленном Российским НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева рейтинге регионов по сохранению культурного наследия Тамбовская область стала одним из лидеров. Оценка проводилась по 30 критериям, среди которых — учет, сохранение, охрана, надзор, финансирование, управление, использование и кадровое обеспечение.

О предстоящей установке 280 новогодних елок в областном центре сообщила «Тамбовская жизнь. Кроме главной площади Тамбова, новогодние деревья будут размещены на 11 общегородских территориях. Также елки обещают установить во дворах жилых домов. Эту работу на себя возьмут управляющие компании. В общей сложности новогодние деревья должны появиться в 54 дворах Тамбова. Еще 16 поставят у крупных торговых центров.

Чиновникам всех рангов теперь придется отчитываться о своих аккаунтах в социальных сетях и форумах. Соответствующие поправки в положение «О конкурсе на замещение должности муниципальной службы в городском округе — город Тамбов» рассмотрели депутаты Тамбовской гордумы. Цель такого регулирования — обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики. Также уточняется, что поданная чиновниками информация будет носить строго конфиденциальный характер. Впервые такой отчет тамбовским госслужащим придется подать до 1 апреля 2017 года. Если чиновник забудет указать имеющийся аккаунт или не захочет этого делать, ему грозит увольнение, предупреждает «Тамбовская жизнь».