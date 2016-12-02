Цюрих, Швейцария, 2 декабря, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный список из трех номинантов на титул лучшего игрока мира 2016 года, сообщает официальный сайт организации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольные звёзды

В сокращенный до трех фамилий список номинантов включены Лионель Месси, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн.

Лионель Месси в этом году в составе «Барселоны» добился звания чемпиона Испании и Кубка страны, Гризманн пробился в финал Лиги чемпионов вместе с «Атлетико» и в финал чемпионата Европы в рядах сборной Франции, Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы и выиграл Лигу чемпионов вместе с «Реалом».

Имя футболиста, признанного лучшим игроком 2016 года, ФИФА назовет на торжественной церемонии, которая состоится 9 января в Цюрихе.