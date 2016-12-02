Липецк, 2 декабря, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Липецкая область вошла в пятерку регионов ЦФО с самой лучшей явкой на выборы и организацией голосования 18 сентября 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, совещание, посвященное итогам выборной кампании, состоялось 1 декабря.

Admlip.ru На совещании, посвящённом итогам выборной кампании

Проголосовать на участки пришли более 52% от общего числа зарегистрированных избирателей, что позволило липчанам войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа. Самыми же активными оказались жители Елецкого и Хлевенского районов, где в выборах участвовало более 80% жителей, обладающих правом голоса. Явка в области была на 5% выше, чем в целом по стране, подчеркнул председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.

Избирательные комиссии уточняли списки избирателей совместно со всеми заинтересованными структурами, что помогло свести к минимуму случаи, когда человек в день голосования не находил свою фамилию в списке избирателей — таких было всего 0,09%. По этому показателю Липецкая область вошла в число лучших российских регионов.

Выборы на высоком организационном уровне отметили накануне своего отъезда из России и международные наблюдатели, работавшие в нашем регионе. Алтухов дал хорошую оценку работе всех участковых и территориальных избирательных комиссий. Заместитель главы администрации области Александр Никонов от имени главы региона Олега Королёва он поблагодарил всех организаторов выборов за их ответственный труд.

«В Липецкой области были созданы благоприятные условия для свободного волеизъявления граждан. Выборы обошлись без нарушений, в чем также немалая заслуга организаторов. И, конечно же, нельзя не отметить высокую явку на избирательные участки, которая оказалась выше, чем по стране», — сказал он.