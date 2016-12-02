Елец, Липецкая область, 2 декабря, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В Ельце (Липецкая область) 10 декабря пройдет историческая реконструкция, приуроченная к 75-летию Елецкой наступательной операции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, мероприятие пройдет на набережной реки Быстрая Сосна, в районе ФОК «Виктория».

Перед началом Елецкой операции.1941

Памятные мероприятия, посвященные Дню героев Отечества и 75-й годовщине Елецкой наступательной операции, будут проходить с 8 по 11 декабря. В Ельце уже есть памятный знак, установленный в честь 40-летия операции; возле него пройдет митинг. 8 декабря состоится торжественное открытие мемориальной доски участнику ВОВ, Герою Социалистического труда В. М. Медведеву.

9 декабря почетный караул старшеклассников заступит на пост у Вечного огня. К местам захоронений воинов возложат цветы, а позже начнется концертная программа «Защитник Елец — наша гордость и слава!». 11 декабря в городе пройдет концерт ансамбля «Тальяночка», посвященный городу воинской славы — Ельцу.

В 2015 году в Елецком районе состоялась церемония открытия военно-мемориального комплекса, посвященного 70-летию Победы и началу Елецкой наступательной операции. Автором архитектурного проекта стал скульптор, народный художник России Александр Вагнер. Памятник «Знамя Победы» расположен у въезда в Елец на Казинской горе. Монумент представляет собой композицию из пяти фигур, представляющих группу воинов-победителей: «Несущий знамя», «Призывающий в бой», «Атакующий», «Идущий в бой», «Раненый». На прилегающей к памятнику территории запроектирована парковая зона, где появится часовня в память о погибших в Елецкой наступательной операции воинах. Глава региона напомнил тогда об исторической значимости места, где создавался мемориал. «Именно здесь семьдесят четыре года назад защитники Ельца разгромили гитлеровцев, положив начало будущим победам под Москвой. Сегодня Россия вновь на взлете, прервать который не удастся никому. Мы чтим старшее поколение, равняемся на героев», — сказал Олег Королев в ходе церемонии открытия военно-мемориального комплекса.