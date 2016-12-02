Курск, 2 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Курской области в деревне Воробьевка Золотухинского района после многолетней реконструкции 2 декабря открыли музей-усадьбу Афанасия Фета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это имение поэт приобрел в 1877 году у наследников прежнего владельца Петра Михайловича Ртищева и провел в нем остаток жизни.

Adm.rkursk.ru В усадьбе Афанасия Фета

Уже шесть лет усадьба является филиалом Курского областного краеведческого музея. В 2015 году, к 195-летию поэта, после ремонта и реконструкции была открыта первая очередь. В музее воссоздана максимально приближенная к тому времени мемориальная среда: мебель, предметы домашней обстановки — действительно старинные, прошли реставрацию, с имевшихся в доме картин изготовлены копии, реконструирован интерьер залов усадьбы. В 2016 году завершилась реставрация первого этажа: там восстановили кабинет писателя и буфетную, парадную гостиную и спальню жены поэта Марьи Петровны. На все работы из областного бюджета было выделено 53 млн рублей.

В Воробьевке на протяжении 30 лет ежегодно проходит праздник поэзии Фета, на который приезжают поэты и писатели, литературные критики, журналисты, актёры, музыканты и просто любители творчества Фета.

«И в наши дни «в гости к Фету» съезжается множество поклонников и почитателей его таланта из разных уголков России. Ведь творческое наследие поэта — достояние общероссийское. А место, где мы сейчас находимся, единственное сохранившееся в стране имение величайшего лирика 19 века. Уверен, что музей Фета займет достойное место среди достопримечательностей Курской области и наряду с другими объектами культурного наследия станет ее визитной карточкой», — заявил на церемонии открытия губернатор Александр Михайлов.

По словам губернатора, в дальнейшие планы входит благоустройство усадебного парка, установка ограждения, восстановление еще одного флигеля, ремонт и обустройство концертного и выставочного залов в зданиях, где в прежние времена размещались конюшня и каретная. Уникальный музей уже включен в туристические маршруты Курской области. В 2016 году усадьбу посетили более 13 тысяч туристов.