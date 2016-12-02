Чебоксары, 2 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Чувашии в ноябре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года индекс тарифов на жилищно-коммунальные услуги достиг 106,9%. В том числе индекс тарифов на жилищные услуги составил 107,5%, на коммунальные услуги — 106,7%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

ИА REGNUM Во дворе дома в Чебоксарах

В ноябре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года жилищные услуги подорожали на 7,5%. Более всего выросла стоимость содержания и ремонта жилья (включая взнос за капитальный ремонт) — рост составил 8%. Услуги ТСЖ и ЖСК по эксплуатации домов подорожали на 7,3%, оплата жилья в домах государственного и муниципального фондов возросла на 6,9%. При этом на 8−8,2% снизилась стоимость аренды квартиры у частных лиц.

Коммунальные услуги с начала года подорожали на 6,7%. В структуре данных услуг более всего выросли цены за холодное водоснабжение и водоотведение — на 22,2%. Горячее водоснабжение подорожало на 7,1%, отопление — на 4,7%, газоснабжение — на 2,6%.

Стоимость услуг организаций ЖКХ, оказываемых населению, с начала года возросла на 7,1%, услуги гостиниц и прочих мест проживания подорожали на 3,4%, цена за жилищные услуги без аренды квартир у частных лиц возросла на 7,9%.