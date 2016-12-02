Москва, 2 декабря, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В рамках празднования 75-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Московским координационным советом региональных землячеств при правительстве Москвы провели патриотическую акции у Мемориала воинам-сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе, сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция у Мемориала воинам-сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция у Мемориала воинам-сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе

Почтить память героев, отстоявших Москву от вторжения гитлеровских захватчиков, к мемориалу воинам-сибирякам собрались сенатор, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих, ветераны Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., представители московских региональных землячеств, правительства Москвы, Омской и Томской областей, Алтайского края, Красноярского края, а также столичные школьники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция у Мемориала воинам-сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе

Напомним, что наступательная операция советских войск под Москвой началась 5 декабря 1941 года, тогда советские воины отбросили фашистов от стен столицы на 100−250 километров. Именно в ходе битвы под Москвой фашистская Германия потерпела первое серьезное поражение во Второй мировой войне. Здесь было разгромлено 38 вражеских дивизий, в том числе 15 танковых и моторизованных.

Победу под Москвой ковала вся страна. Значительный вклад в эту победу внесли воины-сибиряки. В память о героическом участии воинов-сибиряков в битве за Москву был сооружен «Мемориал воинам-сибирякам».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны у Мемориала воинам-сибирякам

На памятных плитах Мемориала увековечены наименования двух армий, 26 дивизий, 6 стрелковых бригад, а также наименования соединений, преобразованных в гвардейские, и поименный список 19 воинов-сибиряков, удостоенных звания Героя Советского Союза в ходе Московской битвы.

Напомним, что 75 лет назад гитлеровская Германия и союзные ей Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия, Болгария и «рептилии» поменьше напали на нашу страну, ставя перед собой задачу уничтожить наш народ и историческую государственность, превратить — при помощи предателей и «идейных» коллаборационистов в рабов большую часть наших людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Мемориалу воинам-сибирякам

В Великой Отечественной войне ценой 20 миллионов жизней советских воинов, стариков, женщин и детей от уничтожения была спасена наша страна. Эта победа дала право на жизнь нашим родителям и всем нам, ныне живущим как минимум на пространстве бывшего СССР. И сегодня, когда неонацизм, коллаборационизм и предательство снова угрожают нашей стране и нашему народу, важно знать правду о той войне и помнить ее героев.

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