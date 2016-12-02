Рязань, 2 декабря, 2016, 17:41 — ИА Регнум. К решению о необходимости проведения тщательного исследования о том, представляет ли дом №40 по улице Вознесенской, с которым связывают имя выдающегося ученого, уроженца Рязанской губернии Константина Эдуардовича Циолковского, историческую и культурную ценность, пришли участники совещания, состоявшегося накануне в Рязани. Только на основании архивных данных может быть принято объективное решение о восстановлении или сносе этого дома, пояснили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Рязани.

Константин Циолковский

Обсудить ситуацию вокруг дома №40 по улице Вознесенской собрались историки, краеведы, архивисты, представители органов власти региона и города Рязани, общественности. Все они вошли в состав специальной комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Рязанской области, созданной по распоряжению главы региона Олега Ковалева. В частности, речь идет о вероятной связи этого объекта недвижимости с исторической личностью — основоположником космонавтики, уроженцем Рязанской губернии Константином Эдуардовичем Циолковским.

В 2013 году дом №40 по улице Вознесенской был включен в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного фонда как не представляющий никакой исторической ценности и подлежащий сносу. На сегодняшний день все, проживавшие в этом доме граждане, получили новое жилье. Спустя три года, в 2016 году, в адрес инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области поступили обращения от горожан о включении дома №40 по улице Вознесенской в перечень выявленных объектов культурного наследия, как имеющего отношение к жизнедеятельности К. Э. Циолковского.

«В связи с поступившими в инспекцию заявлениями граждан о включении дома в перечень выявленных объектов культурного наследия, мы готовы сделать все возможное, чтобы установить истину», — заявил на совещании вице-губернатор области Сергей Филимонов.

По словам начальника главного архивного управления области Александры Перехватовой, на основании проведенного первичного исследования архивных документов, которые могли пролить свет на ситуацию с домом №40 по улице Вознесенской, архивистам удалось установить, что семья Циолковских могла проживать в усадьбе Александра Колемина. В середине XIX века она располагалась в том же квартале, где сейчас находится дом №40 на улице Вознесенской. Однако какой из принадлежавших Колемину домов может быть связан с именем основоположника современной космонавтики, пока не понятно. Как пояснила Александра Перехватова, в архивных документах существует запись о выплате Эдуардом Циолковским недоимки за квартплату за половину 1865 года и за весь 1866 год. Однако о квартплате за какое конкретно помещение идет речь, в найденном документе не говорится: согласно записи, уплата вносилась сразу за два помещения, расположенных в разных домах усадьбы.

«Мы должны собрать всю информацию, которая подтверждает или опровергает факт проживания великого ученого в указанном доме, — заявил Сергей Филимонов. — Комиссия будет давать заключение только на основании официальных документов. Мы не ставим перед собой цель снести этот дом. В наших планах разобраться в этом вопросе и принять решение с учетом мнения экспертного сообщества и в соответствии с законодательством».

Как пояснили в пресс-службе администрации города, в соответствии с ходатайством инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, поступившей 22 ноября 2016 года в администрацию Рязани, все работы, связанные с домом №40 по улице Вознесенской, приостановлены на период до 90 дней — предельный срок, определенный законодательством в таких случаях. За это время региональной инспекции по охране объектов культурного наследия, главному архивному управлению Рязанской области во взаимодействии с членами созданной комиссии, представителями учреждений культуры, экспертного сообщества предстоит выяснить, если ли основания для удовлетворения обращения граждан и включения этого дома в перечень выявленных объектов культурного наследия или нет.

По информации пресс-службы администрации города, документальное подтверждение факта проживания исторической личности в предполагаемом объекте культурного наследия, — лишь один из многих критериев для включения такого объекта в соответствующий реестр, прописанных в постановлении правительства региона. Таким образом, итоговое решение о судьбе дома №40 по улице Вознесенской будет принято на заседании научно-методического совета исходя из результатов всестороннего архивного исследования, а также соответствия дома №40 действующим критерием.

Наследие Константина Эдуардовича Циолковского представляет для города и области большую ценность. Память ученого увековечена в музее его имени в селе Ижевское Спасского района, где родился великий ученый, в Рязани ему установлен памятник, его именем названа одна из самых крупных центральных улиц города, в муниципальной школе №16 действует музей, посвященный делу всей жизни Циолковского — космонавтике.