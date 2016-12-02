Монако, 2 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Немецкий автогонщик Нико Росберг из команды «Мерседес» принял решение завершить свои выступления в автогонках класса «Формула-1», сообщил сам спортсмен на своей странице в Facebook.

SKas Нико Росберг

Росберг сообщил, что осуществил свою 25-летнюю мечту стать чемпионом «Формулы-1». Он подчеркнул, что испытывает сильнейшую благодарность в отношении всех, кто помог осуществлению этой мечты. Чемпион указал, что на финальные 55 кругов в Абу-Даби он вышел с пониманием того, что они могут стать последними в его карьере.

Немецкий пилот выразил признательность руководству команды «Мерседеса» за понимание принятого им решения.

Нико Росберг соревновался в 11 сезонах «Формулы-1», участвовал в 206 гонках, в которых одержал 23 победы и 30 раз добился показателя поул-позишн.

С дальнейшими планами на свою жизнь 31-летний чемпион пока не определился.