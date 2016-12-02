Тамбов, 2 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Якутии состоялась торжественная передача символического кубка эстафеты новогодней столицы России Тамбову, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Церемония передачи эстафеты

В Якутии, в резиденции повелителя холода Чысхаана — в Царстве вечной мерзлоты — состоялась торжественная передача символического кубка эстафеты новогодней столицы России. В этом году он передан Тамбову. Напомним, первым городом, получившим этот статус, была Казань, за ним последовали Владимир, Вологда, Сортавала.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова передала эстафету Новогодней столицы председателю попечительского совета Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадию Шаталову. «С передачей этого кубка мне хочется пожелать, чтобы в Тамбове была замечательная настоящая русская зима — может быть, даже немножко похожая на нашу якутскую зиму. Пусть улыбающийся тамбовский волк, который стал символом новогодней столицы России, помогает тамбовчанам в проведении этого замечательного праздника», — сказала Евдокия Евсикова.

Геннадий Шаталов отметил, что передача символа новогодней столицы теперь каждый год будет проходить в Якутии. Здесь 1 декабря стартует традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии», во время которого Властелин холода Чысхаан передает главному Деду Морозу зимнюю стужу. Считается, что именно с этого момента зима вступает в силу и начинается всероссийское предновогоднее турне Деда Мороза.

«Именно отсюда зима выходит, чтобы согреть нас своим холодом, как бы парадоксально это ни звучало, но именно зима согревает сердце каждого жителя нашей страны своим теплом, даря детям и взрослым новогоднее радостное настроение», — говорит Дед Мороз из Великого Устюга.

Тамбов получит символический кубок 10 декабря, когда в городе будет дан старт новогоднему проекту. А сибирский мороз привезет Чысхаан. Церемония передачи холода откроет съезд российских Дедов Морозов. В этот день состоится еще много интересных событий: открытие ледяной скульптуры волка, старт фестиваля «Зимние игры», парад Дедов Морозов, презентация новогоднего автобуса и многое другое. Отметим, что всего в течение месяца в регионе пройдет около 600 праздничных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 года Тамбов встречает в статусе новогодней столицей России. 10 декабря проект «Новогодняя столица России» будет торжественно представлен на площадке у ДС «Кристалл». Состоится открытие зимней резиденции Деда Мороза, подъем флага, установка ледяного символа праздника, встреча делегации из Якутии, которая привезет холод, начнет работу съезд Дедов Морозов из разных регионов и стран, будет поставлен рекорд на самый большой хоровод и многое другое. Знаковые мероприятия в новогодней столице будут проходить каждую субботу. Cимволом новогодних празднеств cтанет высеченная изо льда пятиметровая ледяная скульптура тамбовского волка.