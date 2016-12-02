Рига, 2 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Государственная служба Латвии по контролю качества образования получила и направила на рассмотрение три жалобы, связанных с так называемой лояльностью педагогов, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Как отметила глава Службы Инита Юхневича, жалобы получены в течение последних трех недель и касаются учителей и латышских школ, и школ национальных меньшинств. В частности, в одной из жалоб указывается на использование в одной из школ учебника по истории изданного в России. Книгу, используемую в учебном процессе, передали на изучение специалистам Госцентра содержания образования, чтобы они оценили ее соответствие стандартам.

Еще две жалобы касались высказываний педагогов и их отношения к вопросам государственности. Юхневича пояснила, что высказывания учителей также можно трактовать как нелояльность государству. Однако решение о том, было ли это нарушением или нет, Служба примет после тщательной проверки.

Стоит отметить, что президент Латвии еще не провозгласил поправки, позволяющие наказывать педагогов за так называемую «нелояльность», а организация директоров латвийских школ уже обратилась к главе государства с просьбой этого не делать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале октября правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».

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