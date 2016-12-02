Махачкала, 2 декабря, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Около 19 километров ветхой части водопроводной сети заменят в Махачкале до конца текущего года. С начала года уже обновлено 15 километров водопроводных коммуникаций. Необходимо заменить еще четыре километра сетей, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе администрации города.

blickpixel Изношенные трубы

С этой целью из Краснодара и Черкесска завезено более трех тысяч метров труб разного диаметра. Замена водопровода будет производиться бесперебойно. Это позволит повысить пропускную способность труб и избежать аварийных ситуаций. В настоящее время ОАО «Махачкалаводоканал», ответственное за водоснабжение Махачкалы, проводит обновление внутридворовых сетей по улице Лаптиева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Махачкале произошла вспышка кишечной инфекции из-за загрязнения городского водопровода после проливных дождей. Уровень бактериального загрязнения питьевой воды оказался превышен в восемь раз. За медицинской помощью с симптомами отравления обратились больше тысячи человек.

По факту массового отравления махачкалинцев было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по нему проходит гендиректор ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев. Ему ставят в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения. Посетивший Махачкалу заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отметил необходимость модернизации системы водоснабжения Махачкалы.

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