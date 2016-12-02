Хельсинки, 2 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Более половины финнов считают влияние России на безопасность их страны отрицательным. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на результаты исследования, проведенного по заказу консультативного комитета по оборонительной информации MTS.

Флаг России

Только 6% респондентов считают влияние России на ситуацию в области безопасности положительным. Каждый четвертый финн нашел как положительные, так и отрицательные факторы.

Последний раз такое исследование среди населения Финляндии проводилось в 2010 году. Тогда 28% опрошенных охарактеризовали влияние Москвы на безопасность как негативное.

При этом, как отмечает издание, отношение граждан Финляндии к членству в НАТО остается неизменным. Четверть респондентов поддерживают присоединение страны к альянсу. 61% опрошенных относятся к членству в НАТО отрицательно. 14% финнов воздержались от ответа.

В 2015 году вступление Финляндии в НАТО поддерживали 27% респондентов, доля противников составляла 58%.

Сторонники НАТО считают, что вступление в альянс увеличило бы безопасность Финляндии. Противники аргументируют свою позицию тем, что подобный шаг привёл бы к ухудшению отношений с Россией.

Отметим, опрос был проведен осенью этого года компанией Taloustutkimus по заказу MTS. В нём приняли участие 1000 финнов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил о том, что страна не намерена вступать в НАТО, но оставляет за собой такую возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба, президент США Дональд Трамп может заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным относительно расширения НАТО. Президенты могут договориться о том, чтобы в альянс больше не принимали новых членов. Экс-премьер Финляндии опасается, что так называемая «опция НАТО» станет недействительной в частности для Стокгольма и Хельсинки.

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