Кабул, 2 декабря, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Боевики террористического движения «Талибан» за последние двое суток убили 23 мирных жителя в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на афганскую полицию.

newsonline Боец «Талибана»

По словам афганского генерала Абдул Разика, убийства мирных жителей талибами были совершены в разных частях района Нэш. Также генерал отметил, что за последние несколько дней силам безопасности Афганистана удалось ликвидировать 29 боевиков «Талибана».

При этом в боях с террористами погибли шесть афганских силовиков.

Ситуация в Афганистане с начала этого года остается крайне напряженной. Движение «Талибан», контролирующее обширные сельские районы страны, перешло в наступление на крупные города. Кроме того, в Афганистане растет влияние террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, боевики ИГ и «Талибана» активно воюют между собой.