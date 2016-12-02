Москва, 2 декабря, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе работы над проектом бюджета на 2017−2019 годы во втором чтении поддержал поправки, увеличивающие финансирования ряда разделов бюджета на общую сумму 250 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. «Это объединяющие поправки по тем разделам, которые реально отвечают на вопросы, поставленные Госдумой при принятии бюджета в первом чтении», — отметил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Комитет ГД поддерживает

Общий объем принятых поправок на 2017 год составил около 250 млрд рублей, свыше 400 млрд — на период до 2019 года включительно, объяснил он.

«Эти средства являются результатом перераспределения за счет приоретизации расходов, за счет поиска ресурсов, связанных с неэффективными расходами. Все это находится в рамках тех параметров бюджета, которые были утверждены в первом чтении», — сказал Макаров, подчеркнув, что поправки были выработаны депутатами «Единой России» совместно с правительством.

Комитет одобрил выделение 10,5 млрд рублей на обеспечение единовременной выплаты 5 тыс. рублей военным пенсионерам. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличивается на 3,724 млрд рублей, причем эта сумма будет выделена как в 2017, так и в 2018 и в 2019 годы. Поддержка общероссийским организациям инвалидов увеличивается на 150 млн рублей.

Оказание господдержки отдельным общественным и иным НКО предлагается увеличить на 187 млн рублей. Список организаций будет утверждаться приложением к бюджету, рассказал Макаров.

Комитетом было принято решение о восстановлении господдержки АПК на уровне бюджета 2016 года, увеличив ее на 10,637 млрд рублей, 5 млрд из этих средств направить на докапитализацию Россельхозбанка.

На субсидии лесоперерабатывающим предприятиям ДФО решено направить 2 млрд рублей.

Закупка лекарственных препаратов для больных злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови будет увеличена на 3,361 млрд рублей. «Сумма прописывается на каждый год бюджета, который мы принимаем», — сказал Макаров. На финансирование календаря профилактических прививок выделяется 1,189 млрд рублей — на каждый год трехлетки.

Большое внимание уделено росту финансирования приоритетных проектов, отметил Макаров. «На образование дополнительно идет 26,560 млрд рублей и по 25 млрд мы ставим уже сегодня на 2018 и 2019 годы» — отметил Макаров, подчеркнув, что правительство намерено входе исполнения бюджета изыскивать средства на то, чтобы увеличить эту сумму.

На здравоохранение дополнительно выделят — 3,3 млрд рублей, на малый бизнес и поддержку предпринимательской инициативы — более 13 млрд рублей, на моногорода — дополнительно 6,5 млрд рублей, поддержка экспортоориентированных отраслей обойдется бюджету в 25 млрд рублей, ипотека и арендное жилье — 10 млрд рублей, ЖКХ и городская среда — 20 млрд рублей. Предлагается распределить средства на ЖКХ и городскую среду для регионов, оформив их в качестве приложения к бюджету, чтобы они сразу пошли в субъекты РФ, сказал Макаров.

Предлагается также выделить по 1,4 млрд рублей на каждый год трехлетки на поддержку муниципальных домов культуры. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в малых городах предлагается выделить 670 млн рублей в 2017 году и предусмотреть аналогичную сумму в 2018 и в 2019 году

Также комитет проголосовал за финансирование региональных и местных СМИ — по 300 млн рублей ежегодной поддержки.

Комитет существенно увеличил поддержку региональных бюджетов. «Один из важнейших вопросов — поддержка региональных бюджетов, необходимо увеличить кредитную поддержку регионов в 2 раза, дополнительно выделив на это по 100 млрд рублей в 2017 и 2018 годах», — сказал Макаров.

На реставрацию объекта «Родина — Мать» в Волгограде будет выделено по 1 млрд рублей в 2017 и 2018 году, на экспертно-аналитическую работу по обеспечению деятельности Госдумы — 350 млн рублей в 2017 году.