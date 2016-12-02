Москва, 2 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В массовой популярности мобильных гаджетов у населения важно содержание. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова кинорежиссёра Карена Шахназарова о том, что в России становится популярным использование гаджетов, и параллельно спадает популярность чтения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это всего лишь носитель. Важен не носитель — важно содержание. Точнее, носитель, конечно, важен, но содержание важнее», — сказал Путин.

По его словам, необходимо быть «на гребне того, что происходит, нам это не всегда удаётся, но я не сомневаюсь, что эту проблему мы решим»: «Эта проблема носит технический характер».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.